Глава Минобороны Норвегии предупредил страны НАТО об угрозе войны с Россией. Ему вторит министр обороны Германии Борис Пикториус.

Глава Минобороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Россия наращивает свои военные арсеналы гораздо быстрее, чем это прогнозировалось, в то время как западные страны истощили свои собственные запасывооружения, поставляя их в Украину, сообщает местное издание Daglabet.

Кристофферсен заявил, что у западных стран есть “два, может быть, три года, чтобы инвестировать еще больше в надежную оборону”.

Предупреждения норвежского главы Минобороны последовали через несколько дней после того, как немецкая газета Bild опубликовала документы, из которых стало известно, что немецкая армия готовится к возможности нападения России на страны НАТО – к июлю российская армия предпримет серию атак в Прибалтике, а полномасштабная война с НАТО разразится к 2025 году.

Кристофферсен отметил, что НАТО необходимо опережать Москву, которая перешла на военную экономику, и у нее есть союзники в Иране и Северной Корее.

“Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Для нас важно противостоять неопределенному и непредсказуемому миру с сильной национальной обороной,” — сказал норвежский генерал, также призвав норвежцев начинать запасаться продовольствием.

Министр обороны Германии Борис Пикториус также считает, что “Россия планирует аннексию Финляндии и балтийских стран”.

“Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день… поэтому мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды может даже напасть на страну НАТО”, – заявил Писториус немецкому изданию Der Tagesspiegel в интервью, опубликованном в пятницу.

Как отмечает немецкий чиновник, хотя российское нападение «пока» маловероятно, министр добавил: «Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение пяти-восьми лет».