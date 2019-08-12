Всю прошлую неделю американские средства массовой информации только и говорили об инциденте, произошедшем в округе Грин, штат Миссури, где некий Дмитрий Андрейченко вошел в супермаркет Walmart в военной форме с огнестрельным оружием и принялся снимать себя на видеокамеру. Молодой мужчина был арестован местными правоохранительными органами по обвинениям в терроризме. Задержанный отрицает недобрые намерения, апеллируя ко Второй поправке к Конституции США и законам штата Миссури, которые разрешают открытое ношение оружия.

Кто же такой Дмитрий Андрейченко?

Известно, что парень переехал в Миссури из пригорода Портленда — Грешема (штат Орегон), где проживает значительное количество русскоязычных пятидесятников.

В соцсетях Андрейченко говорит, что любит Бога и оружие, ненавидит Walmart и наслаждается семейной жизнью.

«Это официально. Я ненавижу Walmart. Они не продают винтовочные и ружейные патроны, если тебе нет 21. Новое правило. Однако я могу зайти в магазин с заряженным пистолетом калибра .40, и никто не скажет ни слова. Что за нелепость».

Затем парень цитирует Послание к Римлянам:

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину».

В мае 2016 года, согласно записи в Инстаграме, молодой мужчина женился, и вскоре его супруга родила ребенка.

В Интернете распространяются фото из социальных сетей, где парень, похожий на Андрейченко, позирует с тактическим оружием, одетый в футболку с надписью: «Иисус — мой спаситель, а не религия».

На своей странице в Фейсбуке он публикует протрамповские посты и делится консервативными и революционными идеями.

После ареста парень заявил, что не собирался ни в кого стрелять, а просто проводил социальный эксперимент:

«Это Миссури, – сказал Андрейченко полицейским. – Я так понимаю, если бы мы были где-нибудь в Нью-Йорке или Калифорнии, люди перепугались бы».

Перед происшествием Дмитрий обсудил свои планы с женой, которая назвала его идею глупой. Стоит отметить, что инцидент с Андрейченко произошел вскоре после актов «домашнего терроризма» в Огайо, Техасе и Калифорнии, где от «доморощенных» стрелков пострадали десятки человек.

Тем временем корпорация Walmart опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что Андрейченко пожизненно запрещен вход во все торговые точки компании.

В профиле соцсети Андрейченко указал, что учился на медика скорой помощи в муниципальном техническом колледже Ozarks. С мая прошлого года он работал в компании Roadway Express LLC. Проживает Андрейченко в Спрингфилде, штат Миссури.