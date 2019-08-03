В Техасе произошла стрельба: 20 погибших и 40 раненых

По данным местного телеканала, в результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль-Пасо погибли более 20 человек, передает Голос Америки.

Полиция Эль-Пасо, города, находящегося на западе штата Техас, сообщила в субботу о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall. По данным Reuters, результате инцидента погибли более 20 человек.

Полиция сообщила в Твиттере о стрельбе и предупредила местных жителей об опасности. Другой официальной информации пока не поступало.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеоролики, снятые с места событий. На одном из роликов можно увидеть, что из Walmart эвакуируют посетителей.

Местный телеканал KTSM сообщает о том, что ранения получили как минимум 18 посетителей Walmart, информацией о тяжести ранений журналисты не располагают. По некоторым данным, один из пострадавших погиб. Стрельба произошла внутри супермаркета и на парковочной площадке. Задержать стрелявшего пока не удалось.

В минувшее воскресенье массовая стрельба произошла на фестивале на севере Калифорнии. Нападавший убил троих человек, включая двоих детей, а затем застрелился, напоминает Голос Америки.