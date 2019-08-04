В результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек в бронежилете в городе Дейтоне, штат Огайо, 9 человек погибли, по меньшей мере 27 получили ранения, в том число четверо – серьезные. Полицейские застрелили его менее чем через минуту после того, как он открыл огонь в ночь на воскресенье, сообщает Голос Америки.

По мнению полиции, он действовал в одиночку, но но его мотивы пока не установлены. По сообщениям СМИ, стрелком был 24-летний Коннор Беттс, который в социальных сетях идентифицировал себя как студента психологии в общественном колледже в районе Дейтона.

Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила, что оперативные действия полиции в оживленном районе города с множеством баров, ресторанов и других развлекательных заведений «спасли буквально сотни жизней».

По ее словам, у стрелка было полуавтоматическое оружие 223 калибра. Оружие именно такого размера применялось в одном из самых ужасных массовых убийств в США в последние годы – атаке в Ньютауне, штат Коннектикут, в 2012 году, в результате которой погибли 20 школьников и шесть взрослых.

Примерно за 13 часов до инцидента в Дейтоне другое массовое убийство произошло в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, где 20 человек были убиты и 26 получили ранения. Власти расследуют его как возможное преступление на почве ненависти, направленное против испаноязчыного населения.

Неделю назад, в воскресенье, вооруженный человек застрелил трех человек на фестивале чеснока в Гилрое, штат Калифорния.

После стрельбы в Дейтоне сенатор от Огайо Шеррод Браун выразил возмущение в связи с тем, что законодатели штата и Конгресс не одобряют усиления контроля над оружием. По его словам, заявлений политиков о том, что «в своих помыслах и молитвах они вместе с пострадавшими и их родными, недостаточно».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в Твиттере: «ФБР, правоохранительные органы муниципалитетов и штатов объединяют усилия в Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайон. В Дейтоне быстро собирается информация. Многое уже известно в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях. Новая информация будет поступать в течение дня!»

Несколько потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии – сенаторы Кори Букер и Берни Сандерс, а также бывший конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк – заявили, что атмосфера ненависти, которая привела к стрельбе в Эль-Пасо, поддерживалась антииммигрантской риторикой Трампа.

«Дональд Трамп несет ответственность за это, – заявил Букер в эфире телекомпании CNN. – Он несет ответственность, потому что он сеет страх, ненависть и нетерпимость».

Однако исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни отверг любые попытки возложить вину на Трампа.

«Я виню людей, которые больны», – сказал он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Это политический мотив сумасшедшего человека», – добавил он.