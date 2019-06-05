Порошенко просил США помочь ему на выборах

Накануне выборов Петр Порошенко активно искал поддержки у европейских лидеров. В частности, за неделю до выборов бывший украинский президент встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стремительно теряющий под ногами политическую почву Порошенко также просил помощи у американцев. Об этом рассказал на форуме Фонда Карнеги за международный мир, прошедшем в Вашингтоне, особый представитель США в Украине Курт Уокер.

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы ничего не предпринимали для его поддержки, – сказал Уокер. – Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы стоим за принципы и политику. Кто бы ни победил на выборах, мы будем стремиться работать с ним, и мы хотим видеть Украину свободной от коррупции, демократической страной».

В беседе с журналистами Уокер подтвердил, что рейтинг Порошенко был чрезвычайно подмочен коррупционными скандалами и медлительностью в проведении антикоррупционных реформ. В результате, на прошедших выборах в Украине победил 41-летний комик Владимир Зеленский.