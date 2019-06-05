В Алабаме хотят кастрировать сексуальных преступников

В штате Алабама готовится законопроект, согласно которому, всех сексуальных насильников против малолетних обяжут проходить химическую кастрацию перед выходом из тюрьмы. Закон принял местный Сенат и билль отправлен на подпись губернатору.

Существующие законы штата Алабама классифицирует определенные виды уголовных преступлений как сексуальные преступления. Сексуальное преступление против лица младше 12 лет является сексуальным преступлением с участием ребенка, напоминают местные законодатели.

По существующим законам, лицо, осужденное за сексуальное преступление с участием ребенка, которое является тяжким преступлением класса A или B, не имеет права на условно-досрочное освобождение.

Данный законопроект гласит, что лицо, осужденное за сексуальное преступление против ребенка младше 13 лет и имеющее право на условно-досрочное освобождение, будет обязано в качестве обязательного условия для досрочного освобождения пройти процедуру химической кастрации в дополнение к прочим предусмотренным законом наказаниям и условиям.

Данный законопроект обязывает выполнять такие процедуры Департамент здравоохранения и обязывает осужденное лицо возместить стоимость данной процедуры.

Также данный законопроект гласит, что если осужденному лицу назначена химическая кастрация в качестве условия досрочного освобождения, и это лицо отказывается от прохождения данной процедуры, его или ее отказ будет означать нарушение условий досрочного освобождения и приведет к возвращению под надзор Департамента исправительных учреждений.