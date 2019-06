Президент Дональд Трамп выразил поддержку ЛГБТ-сообществу США, опубликовав следующее сообщение в Твиттере:

«Сейчас, когда мы отмечаем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад ЛГБТ-сообщества в процветание нашей великой нации, давайте также будем солидарны с теми, кто живет в десятках стран мира, где людей наказывают, бросают в тюрьму и даже убивают за их сексуальную ориентацию. Моя администрация запустила глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к ней!»

As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019