Трамп защитит церкви
Фото: AP

Президент Дональд Трамп выразил поддержку ЛГБТ-сообществу США, опубликовав следующее сообщение в Твиттере:

«Сейчас, когда мы отмечаем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад ЛГБТ-сообщества в процветание нашей великой нации, давайте также будем солидарны с теми, кто живет в десятках стран мира, где людей наказывают, бросают в тюрьму и даже убивают за их сексуальную ориентацию. Моя администрация запустила глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к ней!»

Отметим, что ранее один из представителей администрации Трампа заявил о намерении декриминализировать гомосексуализм во всем мире.

Представители ЛГБТ возмущаются словами Трампа, называя позицию лидера нации лицемерной и лживой. Наблюдатели отмечают в частности то, что истинная позиция администрации — методичное ослабление позиций ЛГБТ-сообщества путем ограничения прав сексуальных меньшинств. К примеру, недавно администрация Трампа ограничила прием транссексуалов в армию США, попыталась аннулировать права трансгендеров в школах и начала отменять государственные дотации при усыновлении детей однополыми парами.

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