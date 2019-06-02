В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высказался против того, чтобы освобождения от прививок выдавали государственные служащие.

Фото: gov.ca.gov

Хотя Ньюсом заявил, что горячо поддерживает закон, подписанный Джерри Брауном в 2015 году, он выразил обеспокоенность тем, что принятие подобных решений доверено чиновнику, а не врачу. По его мнению, этот выбор должны делать пациенты и врачи без вмешательства государства.

«Я верю в иммунизацию… однако я искренне обеспокоен тем, что глубоко личное решение будет принимать бюрократ, – сказал Ньюсом. – Нам нужно сделать паузу и подумать об этом».

«Я отец. Я не хочу, чтобы кто-то, кого назначил губернатор Калифорнии, делал выбор за мою семью», – сказал Ньюсом журналистам после своего выступления на съезде Демократической партии Калифорнии.