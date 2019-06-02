Целью данной деятельности является улучшение рабочей среды для гражданского общества и усиление институциональных возможностей организаций гражданского общества с целью повышения самостоятельности общественного сектора в Украине.

USAID/Ukraine предоставит сумму до $10 000 000, в зависимости от наличия средств, на пятилетнюю программу данной деятельности. В конкурсе могут участвовать только местные украинские организации. Ожидается, что данная деятельность будет осуществляться через консорциум из двух и более организаций.

USAID предполагает следующие составляющие данной деятельности:

– усиление институциональных возможностей организаций гражданского общества;

– улучшение юридической обстановки для гражданского общества;

– исследование и изучение проблем, возможностей и наработок гражданского сектора.

USAID является первым в мире международным агентством по развитию и катализатором развития. Работа USAID способствует усилению национальной безопасности и экономического процветания США, демонстрирует американскую щедрость и предлагает путь к самообеспечению и устойчивости.

“Целью иностранной помощи должно быть устранение нужды в ней, и мы помогаем нашим странам-партнерам найти дорогу к самостоятельности — помогая людям, строя общество и добиваясь самообеспечения. USAID демонстрирует добрую волю Америки по всему миру; укрепляет глобальную стабильность, устраняя первопричины насилия; открывает новые рынки и создает возможности для торговли; вырабатывает инновационные решения для бывших когда-то неразрешимыми проблем развития; сохраняет жизни; продвигает демократию, порядок и мир”, говорится на сайте организации.