Указ об этом подписал глава Белого дома, сообщает в субботу, 24 марта Голос Америки. Президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам нести службу в вооруженных силах, за исключением «особых случаев».

В заявлении Белого дома говорится, что министры обороны и внутренней безопасности «пришли к выводу, что лица, которым ранее были поставлены диагнозы о гендерных дисфункциях, могут нуждаться в особых медицинских процедурах, включая медикаментозные методы или хирургическое вмешательство, что создает серьезный риск для эффективности и боеготовности вооруженных сил».

В прошлом году президент Трамп заявил о намерении запретить прием трансгендеров на службу, отменив инициативу своего предшественника. Решение главы Белого дома были заблокировано по решению нескольких судов, и в январе 2018 года Пентагон был вынужден официально разрешить набор трансгендеров в ряды вооруженных сил.

Лидер демократического меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси назвала решение президента США «трусливым» и «отвратительным».

«Целью этого запрета было публичное унижение трансгендеров, которые уже служат в вооруженных силах», – сказала она.

По мнению президента консервативной организации Log Cabin Republicans, представляющей интересы ЛГБТ сообщества, Грегори Энджело, решение Дональда Трампа может вызвать «культурную войну» в американском обществе.

«Решение Белого дома является проявлением трансгендерной фобии, замаскированной под политику, – считает юрист правозащитной организации ACLU Джошуа Блок. – Трансгендеры, служащие в наших вооруженных силах, заслужили большее, чем основанные на мифах прокламации об их неспособности выполнять свои обязанности».

По словам президента ассоциации SPART*A, объединяющей бывших и действующих военнослужащих, принадлежащих к ЛГБТ сообществу, в среднем каждый трансгендер, находящийся на действительной службе, отдал вооруженным силам не менее 8 лет, включая две и более продолжительные командировки в «горячие точки».

«Нет и не может быть оправдания запрету, в результате которого наша страна лишится военнослужащих, готовых и способных выполнять свои обязанности в соответствии со стандартами, установленными их командирами».