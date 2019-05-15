Федеральный окружной судья Робин Розенберг постановила, что компания из Флориды RM Broadcasting LLC действует как агент иностранного капитала и должна зарегистрироваться в этом качестве в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) 1938 года.

Во встречном гражданском иске Министерство юстиции заявило, что RM Broadcasting действовала в роли агента Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство “Россия сегодня”» — принадлежащей правительству России организации, созданной Владимиром Путиным для продвижения интересов России за границей. Как объявили помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс и федеральный прокурор по Южному округу Флориды Ариана Фахардо Оршан, это первый гражданский процесс по закону FARA с 1991 года.

«Американский народ имеет право знать, когда над радиопередачами в Соединенных Штатах развевается иностранный флаг, – сказал помощник генерального прокурора Демерс. – Мы беспокоимся не о содержании этих передач, но об обеспечении прозрачности истинной сущности их авторов. Данный судебный процесс показывает, что Министерство юстиции может и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для раскрытия информации о попытках иностранных агентств повлиять на население и правительство Америки, а также демонстрирует наши намерения обеспечить неукоснительное исполнение закона FARA».

В ноябре 2017 года RM Broadcasting и «Россия сегодня» заключили соглашение, в соответствии с которым передачи программ «Спутник» будут вестись на радиостанции 1390 WZHF в Вашингтоне (округ Колумбия). По условиям соглашения RM Broadcasting не вправе вносить любые изменения в содержание радиопередач «России сегодня». Поскольку соглашение устанавливает управление и контроль «России сегодня» над компанией RM Broadcasting, Отдел национальной безопасности уведомил RM Broadcasting о том, что она обязана зарегистрироваться в качестве агента иностранного капитала.

Руководство RM Broadcasting обратилось в суд Южного округа Флориды с просьбой признать, что компания не обязана регистрироваться как иностранный агент. В ответ Министерство юстиции подало встречный иск. Ранее на этой неделе суд принял петицию министерства о получении судебного решения. Вскоре ожидается окончательное судебное решение, предписывающее RM Broadcasting зарегистрироваться в соответствии с законом FARA.