ICE потребовала не освобождать украинца, осужденного за смертельное ДТП с участием грузовика в Алабаме

Андрей Дмитерко | Photo: DHS

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) направила запрос властям штата Алабама с требованием передать федеральным иммиграционным органам гражданина Украины Андрея Дмитерко после окончания срока его заключения. Мужчина был осужден за аварию с участием полуприцепа, в результате которой погибли два человека.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), Дмитерко, не имеющий постоянного легального иммиграционного статуса, был ранее допущен в страну по гуманитарной программе для граждан Украины, действовавшей при администрации Джо Байдена в 2024 году.

Согласно сообщениям “Славянского Сакраменто”, авария произошла 6 мая 2025 года в городе Томасвилл, штат Алабама. Дмитерко управлял грузовым автомобилем с полуприцепом и, как установило следствие, отвлекся на мобильный телефон во время движения через перекресток. В результате грузовик столкнулся с несколькими автомобилями. Два человека погибли на месте происшествия, еще один пострадавший был спасен из обломков очевидцами.

После ареста Дмитерко признал свою вину по двум пунктам обвинения в причинении смерти по неосторожности. Суд округа Кларк приговорил его к двум годам заключения в местной тюрьме.

«Этот гражданин Украины был допущен в нашу страну по гуманитарной программе администрации Байдена. Теперь из-за его безрассудного поведения за рулем полуприцепа погибли два человека», — заявила помощник министра DHS Лорен Бис.

По ее словам, ICE направила запрос властям Алабамы с просьбой сотрудничать с федеральными органами и передать Дмитерко после завершения его уголовного наказания для последующего выдворения из США.

Как сообщило DHS, Дмитерко прибыл в США в 2024 году в рамках программы гуманитарного условного допуска (humanitarian parole) для украинцев. В том же году он подал заявление на получение разрешения на работу, которое также было одобрено администрацией Байдена.

В ICE подчеркнули, что запрос на задержание не означает немедленного изменения его уголовного статуса, а направлен на то, чтобы федеральные иммиграционные органы получили возможность принять решение о дальнейших действиях после окончания срока заключения.

