Русскоязычные полицейские отличились в поимке опасного преступника

В калифорнийском городе Вест-Сакраменто десятую часть населения составляют иммигранты из стран бывшего СССР, однако на протяжении нескольких лет в городской полиции работал единственный сотрудник, владеющий русским языком. Наконец в 2015 году департамент решил принять на службу еще двух русскоязычных сотрудников — недавних выпускников полицейской академии Алексея Веникова и Андрея Кинду.

Сегодня, три года спустя, мы можем с уверенностью сказать, что это решение оказалось правильным. Алексей и Андрей с честью служат в полиции Вест-Сакраменто на благо своих соотечественников и всех остальных жителей города.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, 6 декабря в администрации города Вест-Сакраменто состоялась церемония, на которой Алексею Веникову была вручена медаль «За похвальную службу», а несколько его коллег, включая Андрея Кинду, получили награды «За исключительную работу».

Эти награды офицеры полиции Вест-Сакраменто получили за поимку опасного преступника, который 24 марта 2018 года попытался изнасиловать бездомную женщину, а до этого совершил еще несколько подобных нападений в соседнем округе.

Алексей Веников, заметив подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления, догнал его, задержал и передал своему напарнику Андрею Кинде. Арест был выполнен настолько четко и профессионально, что подозреваемый неожиданно сознался в своем поступке. Благодаря слаженной работе патрульных и детективов прокуратура получила полный набор материалов для дела, и всего через три месяца преступник был осужден.

Как сообщил “Славянскому Сакраменто” сержант Евгений Семерюк, наряду с коренными американцами в полицейском участке Вест-Сакраменто работают выходцы из России, Украины, Беларуси и Армении.

По словам шефа отделения, офицеры полиции принимали активное участие в патрулировании окрестностей сгоревшего города Парадайз.