Округ Йоло: Проблема жестокого обращения с детьми остается актуальной

От Совета по предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло.

С началом Месяца предотвращения жестокого обращения с детьми важно признать как прогресс, которого мы добились как сообщество, так и работу, которую еще предстоит проделать для защиты наших детей. Тема этого года — «Be the One» — красноречиво подчеркивает ту силу, которой обладает каждый из нас, чтобы изменить жизнь детей нашего сообщества к лучшему.

Округ Йоло, как и многие другие сообщества, сталкивается с проблемой жестокого обращения с детьми и невыполнения родительских обязанностей. В 2023 году Служба социальной защиты детей округа Йоло расследовала заявления о предполагаемом жестоком обращении с детьми и/или невыполнении родительских обязанностей, в которых фигурировали 1044 ребенка. Несмотря на то, что не все обвинения были подтверждены, данные о 135 детях округа Йоло, попавших в приемные семьи в том году, свидетельствуют о том, что проблема остается актуальной. Особую озабоченность вызывает непропорционально высокая доля чернокожих детей в приемных семьях; несмотря на то, что они составляют всего 2,44 % детского населения округа Йоло, в 2023 году на чернокожих детей в возрасте до 5 лет приходилось 13,33 % всех случаев передачи в приемные семьи.

Являясь членами Совета по предотвращению жестокого обращения с детьми, мы активно участвуем в национальных инициативах, направленных на сокращение числа случаев передачи детей в приемные семьи. Осознав острую необходимость устранения такого неравенства, в этом году мы сосредоточились на предотвращении жестокого обращения с детьми в округе Йоло и их попадания в приемные семьи, уделяя особое внимание профилактике передачи в приемные семьи чернокожих детей в возрасте до 5 лет. Эта работа ведется в соответствии с комплексным планом по предотвращению насилия в округе Йоло, который направлен на внедрение стратегий, учитывающих культурные особенности, для защиты наиболее уязвимых детей и уменьшения непропорционально высокого риска их попадания в приемные семьи.

Хотя бедность и не является определяющим фактором невыполнения родительских обязанностей, она часто увеличивает количество стрессовых ситуаций в семьях, повышая риск плохого обращения с детьми. В Калифорнии 31% семей не имеют возможности удовлетворить свои основные потребности, а в округе Йоло 24,3% неполных семей живут в бедности, что подчеркивает взаимосвязь между социально-экономическими факторами и благополучием детей (Бюро переписи США, 2020). Совет по предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло продолжает выступать в поддержку местных инициатив, направленных на повышение самостоятельности семей, и приветствует усилия Программы основного дохода округа Йоло (Yolo County Basic Income, YOBI), призванной помочь наиболее уязвимым жителям округа Йоло. Образовательные инициативы, целью которых является укрепление финансовой безопасности домохозяйств, также могут сыграть ключевую роль в снижении уровня жестокого обращения с детьми и невыполнения родительских обязанностей. Увеличив возможности родителей удовлетворять основные потребности своих детей, обеспечивать доступ к соответствующим их возрасту услугам по уходу и облегчать родительский стресс и депрессию, мы можем создать более стабильную и благоприятную среду для успешного развития наших детей.

Важно признать, что предотвращение жестокого обращения с детьми не является исключительной обязанностью социальных служб или правоохранительных органов. Это — коллективная работа, требующая участия и просвещения всего сообщества. Исследования известного психиатра доктора Брюса Перри отмечают важнейшую роль позитивных взаимоотношений в снижении риска жестокого обращения с детьми и повышении их стрессоустойчивости. Поддержка со стороны заботливых взрослых может служить мощным защитным средством от последствий травмы, культивируя в детях чувство безопасности и стабильности в трудные времена.

В этом году все Советы по предотвращению жестокого обращения с детьми в Северной Калифорнии объединили свои усилия в рамках кампании «Be the One», чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми и обеспечить их благополучие. Это свидетельствует о сильном стремлении нашего региона защитить самых уязвимых членов общества. Поразительно, как положительная привязанность всего лишь к одному человеку может изменить жизнь ребенка к лучшему. Мы постоянно наблюдаем за тем, как сильно влияние социальных связей в нашей повседневной жизни. Одно объятие друга или улыбка незнакомца в трудный день могут снять стресс и поднять настроение. Исследования подтверждают важность сильной социальной поддержки в укреплении психического здоровья как родителей, так и детей. Мы призываем вас поддержать кого-то и проявить заботу уже сегодня. Простая улыбка, умение выслушать или добрый жест могут помочь смягчить негативные последствия стресса и повысить устойчивость.

В течение Месяца предотвращения жестокого обращения с детьми мы приглашаем вас присоединиться к нам и узнать больше о работе Совета по предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло. Зайдите на сайт www.strongfamiliesyolo.org, чтобы изучить ресурсы и информацию о том, как вы можете внести свой вклад в нашу общую миссию. Независимо от того, кто вы — родитель, педагог, медицинский работник или неравнодушный гражданин, ваше участие может существенно изменить ситуацию. Узнав о науке о стрессоустойчивости и научившись устанавливать более заботливые взаимоотношения, мы сможем оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Предотвращение не ограничивается информированностью, оно требует действий. Давайте вместе примем призыв «Be the One», кто встанет на защиту наших детей и обеспечит для них безопасность и заботу, которые они заслуживают.

В заключение мы призываем вас присоединиться к нашим коллективным усилиям, чтобы создать более светлое и безопасное будущее для детей округа Йоло. Вместе мы сможем расширить возможности нашего сообщества для предотвращения жестокого обращения с детьми и построить более крепкое и сочувствующее общество. Давайте сплотимся и вместе защитим наших детей, ведь каждый ребенок заслуживает того, чтобы расти в мире, где его ценят, заботятся о нем и обеспечивают его безопасность.

Совет по предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло (Strong Families Yolo)