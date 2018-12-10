Госдеп понизил “уровень опасности” для посещения России

10 декабря Госдепартамент США понизил уровень предупреждения об опасности для американских граждан, собирающихся посетить Россию. Ранее действовавший третий уровень — «по возможности воздержитесь от поездки» — сменился на второй, «соблюдайте повышенную осторожность».

Россия считается опасным местом для американских путешественников из-за угроз «терроризма, вымогательства со стороны властей и избирательного применения местных законов». Отдельного предупреждения заслуживают Северный Кавказ, где отмечались случаи похищения иностранных граждан и убийства лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, и Крым, где возможно возобновление военных действий между Россией и Украиной.

Посольство России в США откликнулось на эту новость в Твиттере.

«Мы были рады услышать, что Госдепартамент решил снять необоснованные рекомендации “воздерживаться от поездок” для американских граждан, – написали представители Посольства. – Видим в этом признание очевидной реальности».

По словам российских чиновников, “только в Москве в период Чемпионата мира по футболу побывало 167 тысяч гостей из США”.

Видим в этом признание очевидной реальности.

“В нашей столице и других городах они увидели совсем не ту Россию, которую им «живописует» местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти. Старые страшилки просто перестали работать”, – говорится в официальном сообщении Посольства России в США.