Русская баптистская церковь в Калифорнии собирает помощь для украинцев

В сотрудничестве с баптистскими славянскими церквями в Калифорнии Русская баптистская церковь (Russian Baptist Church) в городе Вест Сакраменто, около 30-40% прихожан которой являются украинцами, участвует в совместных молитвах за прекращение войны и посте. Славянские церкви в регионе собирают пожертвования, включая одежду, игрушки, медпомощь, для помощи людям в Украине и тем, кто бежал.

Старший пастор церкви в городе Вест Сакраменто, Михаил Авраменко сказал изданию Baptist Press: “Мы осуждаем вторжение. Мы осуждаем войну и осуждаем давление, которое сейчас оказывается со стороны России на украинское правительство. Мы верим, что Украина — независимая, свободная страна.”

Также церковь заявила, что готова помочь всем беженцам войны, которые в состоянии бежать в Калифорнию.

Кроме этого, славянская диаспора проводит массовые общественные собрания в поддержку Украины в Сакраменто, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, представители русскоязычного баптистского движения Калифорнии занимаются активной помощью жителям пострадавших регионов Украины.