Ежегодному планированию налогов вовсе не обязательно быть трудным делом. Ниже налоговый специалист Светлана Долина из компании Tax Shark приводит пять стратегий, которые помогут вам увеличить сумму вычетов или снизить облагаемый налогом доход, чтобы Дяде Сэму досталось меньше ваших денег, заработанных в 2018 году.

1. Предоплата расходов за следующий год, вне сомнения, снизит ваши налоги в этом году. Да, это всего лишь отсрочит уплату налогов, но может быть, на следующий год у вас уже запланирован крупный налоговый вычет. И даже если подобного плана у вас пока что нет, вы получите достаточно времени на его создание.

2. Самая простая из всех стратегий для конца года — просто приостановите рассылку счетов своим покупателям, клиентам и пациентам. Но опять же, это всего лишь отложит неизбежное и сделает еще более важным тщательное планирование налогов за 2019 год.

3. Благодаря 100% бонусной амортизации и введению в 2018 году поправок к Разделу 179 Налогового кодекса вы можете тратить значительные суммы на оборудование, технику и мебель, списывая из налогооблагаемого дохода 100% их стоимости. Чтобы воспользоваться этими вычетами, вы должны ввести ваши новые приобретения в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2018 года.

4. Покупки по кредитным картам способны создавать вычеты в день транзакции. Это полностью верно в том случае, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или пользуетесь кредитной картой на имя вашей корпорации. Но если вы действуете как корпорация, а кредитная карта выпущена на ваше личное имя, то для создания налогового вычета на корпоративном уровне корпорация должна возместить ваши расходы до 31 декабря 2018 года.

5. И наконец, не стесняйтесь пользоваться всеми законными налоговыми вычетами. Не думайте, что их у вас слишком много, и не пытайтесь угадать, какие из них могут привлечь внимание Налоговой службы. Во-первых, маловероятно, что у вас может быть достаточное количество вычетов для привлечения такого внимания. Во-вторых, мы не знаем критериев Налоговой службы. В-третьих, если вычет является законным, то аудит IRS не имеет никакого значения — вы его пройдете.

Как видите, в ваших руках есть много рычагов для управления налогами.

P.S. Если вы желаете обсудить эти и другие налоговые стратегии, позвоните Светлане Долиной по телефону 916-542-9244 или свяжитесь с ней с помощью е-майла.