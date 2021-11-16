Накануне Дня Благодарения жителям Вест Сакраменто будут бесплатно раздавать комплекты еды

В ближайшую субботу, 20 ноября, Детский альянс округа Йоло проведет 16-й ежегодный День Раздачи. Об этому “Славянскому Сакраменто” сообщили в администрации округа.

С 8 утра и до 12 дня организаторы будут бесплатно раздавать жителям Вест Сакраменто комплекты еды для Дня Благодарения, а сотни детей получат новые зимние куртки, одеяла, подгузники и детские принадлежности.

Зарегистрироваться заранее нельзя, поэтому все желающие получат помощь в порядке очереди, при себе необходимо иметь подтверждение проживания в Вест Сакраменто.

Мероприятие будет проходить в Парке Sutter Health Park по адресу 400 Ballpark Drive, Уэст Сакраменто.