В понедельник в Бруклинском федеральном суде начался процесс по делу иммигранта из Казахстана Виталия Корчевского.

Напомним, что 53-летнему пастору-брокеру, вице-президенту инвестиционного банковского холдинга Morgan Stanley были предъявлены федеральные обвинения в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле с помощью украденных украинскими хакерами пресс-релизов. Согласно документам обвинения, созданная Корчевским преступная схема обогатила его на $14 млн.

В процессе отбора присяжных адвокаты Корчевского обращают пристальное внимание на отношение кандидатов к служителям церкви и к религии вообще, чтобы возможное предвзятое мнение присяжных заседателей не повлияло на ход дела.

Напомним, что Корчевский является пастором Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии, которая не верит в виновность своего пастыря и все это время поддерживала его финансово.

Как удалось узнать корреспонденту “Славянского Сакраменто”, суд над брокером-священнослужителем будет продолжаться от 4 до 6 недель.

Другие участники мошеннической схемы ранее сознались в совершенных ими преступлениях и заключили сделку с правосудием. В частности, выходец из Украины и соучастник Корчевского Аркадий Дубовой признался в приобретении инсайдерской информации у хакеров. Также подельник пастора Александр Гаркуша рассказал суду, что пастор-брокер предлагал ему участие в преступной схеме. И наконец, украинская фондовая компания Jaspen Capital Partners под руководством Андрия Супранонока готова вернуть $30 млн, заработанных нечестным путем.

Ранее адвокаты Корчевского просили снять с подзащитного все обвинения кроме одного.