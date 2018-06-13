Школа под критикой за показ фильма, показывающего процедуру аборта

Объединенный школьный округ Сакраменто начал расследование инцидента в средней школе города Саттер, пишет The Sacramento Bee. Родители учеников школы пожаловались на то, что их детям был показан фильм известного врача-активиста Энтони Леватино, детально описывающий процедуру аборта на разных стадиях беременности.

Согласно правилам школьного округа, уроки семейной жизни и сексуального образования должны «знакомить учеников с биологическими, физиологическими, социальными, моральными и этическими аспектами человеческой сексуальности». Однако данный фильм, по словам представителя школьного округа Алекса Барриоса, был «совершенно неподходящим для школы» и «не соответствовал рекомендованной округом программе».

По мнению матери одного из учеников, тему абортов действительно следует обсуждать на школьных уроках, но видео доктора Леватино являются «необъективными, вводящими в заблуждение и слишком наглядными».

Тема абортов сложна и противоречива, и ее слишком рано раскрывать в подробностях в седьмом классе, считает она.