Как религиозные беженцы в Калифорнии покрывают риелторскую мафию

Разоблачение епископа Адама Бондарука, или Как русскоязычные религиозные беженцы в Калифорнии покрывают риелторскую мафию.

Как мы и обещали в наших предыдущих материалах, сегодня мы публикуем это обращение к жителям Сакраменто, в котором раскрывается тайная схема «христианской» риелторской мафии, действующей в столице Калифорнии под покровительством высших религиозных лидеров.

Видео суммирует результаты многомесячного расследования редакции «Славянского Сакраменто» по делу семьи Кузьменко из Славянской миссионерской церкви «Вифания».

Большая просьба поделиться им со своими друзьями, поскольку одна из главных целей этого обращения – остановить поток денег, наполняющих карманы жирующих «служителей Христа».

Читать расследование полностью – на русском, на английском.