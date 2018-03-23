Полиция Сакраменто расстреляла подозреваемого в упор

В воскресенье, 18 марта 2018 года, сотрудники Департамента полиции Сакраменто получили информацию о человеке, взламывающем автомобили на 29-й улице. Звонивший сообщил, что подозреваемый, одетый в черный свитер с капюшоном и брюки темного цвета, разбил несколько стекол в машинах, а затем спрятался на заднем дворе дома. Полицейские прибыли на место происшествия в 9:18 вечера. Ситуация завершилась стрельбой с участием сотрудников полиции.

В связи с тяжестью происшествия следователи провели тщательный обыск местности. В ходе обыска они обнаружили как минимум три автомобиля с повреждениями, предположительно нанесенными подозреваемым. Помимо этого, у одного из близлежащих жилых домов была разбита стеклянная сдвижная дверь. Сотрудники Службы шерифа округа Сакраменто, облетавшие район на вертолете, стали свидетелями того, как подозреваемый разбил стеклянную дверь и перепрыгнул через забор на соседний участок, где и произошла стрельба.

Сотрудники полиции, участвовавшие в инциденте, увидели, как подозреваемый приближается к ним, держа в вытянутых руках какой-то предмет. Во время стрельбы они были уверены, что он направил на них пистолет. В ходе тщательных обысков огнестрельного оружия на месте происшествия обнаружено не было. Единственным предметом, найденным рядом с подозреваемым, был сотовый телефон.

Как сообщается, полицейские выпустили два десятка пуль в убегавшего афроамериканца.

Мэр Сакраменто уже выступил с соболезнованиями семье погибшего, а члены афроамериканского сообщества округа вышли на марш протеста против насилия со стороны полиции. Протестующие перекрыли в четверг днем шоссе в центре города, а также заблокировали спортивную арену Golden 1 Center, где планировалась игра Sacramento Kings.