Пастор Русской церкви в Голливуде против ужесточения правил продажи оружия

Сторонники Второй поправки к Конституции США считают, что возможное ужесточение продажи огнестрельного оружия нарушает их права, передает Голос Америки.

Пастор Русской церкви в Северном Голливуде Олег Гулин, регулярно проводящий тактические семинары для своих прихождан, придерживается мнения, что надо учиться защищать христиан, а не контролировать продажу огнестрелов.

Ранее “Славянское Сакраменто” сообщало, что пастор Олег Гулин прошёл отбор и был принят в отряд специальных операций при управлении шерифа округа Лос-Анджелес.

По словам представителей Русской церкви, пастор-капеллан “занимается обеспечением духовной и психологической поддержки бойцов отряда, а также пострадавших гражданских лиц”.