Семья военнослужащего потеряла все имущество в пожаре

В 1999 году семья Дмитрия Бондаренко переехала из Украины в Америку, выиграв в иммиграционной лотерее. Они поселились в Лукасе, штат Техас.

Фото: семейный архив Бондаренко

Дмитрий Бондаренко записался в резерв Армии США. 11 декабря 2017 года, возвращаясь вместе со своим подразделением с маневров в Сан-Антонио, он получил звонок от близкого друга. Тот сообщил, что на улице, где стоит дом родителей Дмитрия, идет пожар, и все дороги перекрыты.

В огне погибли все машины семьи, автомобильные запчасти, которые они приобрели, чтобы открыть онлайн-магазин, и личные вещи. Все заработанное за 18 лет тяжким трудом в одночасье превратилось в пепел.

«Я не могу забыть, как мои родители надеялись на лучшую жизнь в Америке для своих детей, приехав сюда с несколькими сотнями долларов и парой чемоданов, – пишет Сергей на GoFundMe. – Я восхищен их силой и упорством. Не знаю, что готовит нам Господь, но моя вера сильна. Я знаю, что мы сможем отстроиться, и что это не конец нашей американской мечты. Спасибо всем, кто ответил на мой призыв о помощи, большое вам спасибо».

Бондаренко просит собрать для него $30 тыс.