Похоронное бюро Unity в Южной Каролине сообщило о смерти дальнобойщика по имени Сергей Сенчишен в среду, 24 января 2018 года.



Сергей Сенчишен скончался в Техасе, сидя в своем грузовике и ожидая завершения погрузки перед рейсом домой в Южную Каролину. Сотрудники склада обнаружили его лежащим без признаков жизни и вызвали скорую помощь. Его семье придется оплатить не только расходы на медицинскую экспертизу и похороны, но и транспортировку тела в родной город.

Сергей был активным членом местной славянской церкви.

“Он был примером для многих – человек, который всегда был готов прочитать проповедь и принимал участие во всех мероприятиях церкви. Он был любящим мужем и отцом троих детей”, – рассказали близкие дальнобойщика.

Хотя многие подозревали сердечный приступ, медицинский эксперт не обнаружил у Сергея проблем с сердцем или другими органами. Причина его смерти на данный момент остается неизвестной. Было проведено более тщательное исследование, но его результаты будут готовы только через шесть недель.

Близкие говорят, что похороны придется отложить на несколько дней: тело не смогут перевезти в Южную Каролину без свидетельства о смерти. Свидетельство было подписано и передано по факсу вчера вечером. Из-за выходных транспортировка скорее всего состоится только во вторник.

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“Пожалуйста, протяните руку помощи семье Сергея в этот тяжелое для нее время”, – говорится на специально созданной странице GoFundMe.

Перевозка тела обойдется в $600, а похороны – больше $10 000, не считая стоимости участка на кладбище.