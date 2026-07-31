«Славянскому Сакраменто» стало известно о задержании 59-летней гражданки России Алевтины Соболевой, которая в настоящее время находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в центре содержания нелегальных иммигрантов в штате Луизиана.

Алевтина Соболева (справа) со своей дочерью в Лас-Вегасе

По данным, опубликованным семьей женщины, Соболева законно въехала в США в октябре 2021 года и в апреле 2022 года подала заявление о предоставлении политического убежища. С тех пор ее дело остается на рассмотрении. Она проживала в городе Саннивейл (Калифорния), имела разрешение на работу, медицинскую страховку и не привлекалась к уголовной ответственности.

Как утверждают родственники, 20 июля 2026 года Соболеву задержали в аэропорту Буффало перед вылетом домой в Калифорнию после поездки к Ниагарскому водопаду. В течение нескольких дней ее перевели через несколько учреждений, после чего этапировали в центр содержания ICE в Луизиане.

Семья заявляет, что женщина страдает прогрессирующим неврологическим заболеванием, а также гипертонией и другими хроническими заболеваниями. Родственники выражают обеспокоенность состоянием ее здоровья и сообщают, что добиваются ее освобождения под опеку дочери на время рассмотрения дела о предоставлении убежища. Первое судебное слушание назначено на 12 августа.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто» из источников в Министерстве внутренней безопасности США (DHS), Алевтина Соболева является просительницей убежища из России.

“Депортация означает, что 59-летнюю женщину в одиночку отправят обратно в страну, находящуюся в состоянии войны, где критика этой войны теперь считается преступлением, а сам факт обращения за политическим убежищем в Соединенных Штатах воспринимается властями враждебно. Все ее близкие — дочь, семья, друзья и люди, которые могут о ней позаботиться, — находятся в Калифорнии”, – сказали родственники задержанной.

Ранее сообщалось о задержании агентами ICE в международном аэропорту Сан-Франциско 38-летней гражданки Украины Ирины Горб. По данным властей, женщину задержали после того, как она сошла с самолета, прибывшего рейсом из Портленда.

В последние месяцы в США все чаще появляются сообщения о задержаниях иностранных граждан сотрудниками ICE непосредственно в аэропортах после внутренних авиарейсов. Правозащитники и иммиграционные адвокаты отмечают, что проверки могут проводиться в отношении лиц с незавершенными иммиграционными делами или находящихся в стране без законного статуса. Власти США подчеркивают, что иммиграционное законодательство действует на всей территории страны, включая аэропорты, а ICE имеет право задерживать лиц, подлежащих иммиграционному производству.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com