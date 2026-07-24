Украинку задержали агенты ICE в аэропорту Сан-Франциско: видео вызвало широкий общественный резонанс

Photo: Laurence Harrison

В международном аэропорту Сан-Франциско (SFO) сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штатской одежде задержали 38-летнюю гражданку Украины Ирину Горб. Инцидент произошел 22 июля сразу после того, как женщина вышла из самолета, прибывшего рейсом из Портленда.

Видео задержания, опубликованное в социальных сетях, быстро стало вирусным. На кадрах видно, как несколько сотрудников ICE укладывают женщину на пол терминала. Ирина Горб кричит и просит о помощи, заявляя, что ее душат.

В Министерстве внутренней безопасности США (DHS) подтвердили факт задержания, сообщает NBC. По данным ведомства, Ирина Горб въехала в Соединенные Штаты по визе в 2010 году, однако срок ее законного пребывания истек в 2011 году. Власти утверждают, что после этого она оставалась в стране без законных оснований около 15 лет.

В DHS также заявили, что при попытке задержания женщина пыталась скрыться и оказывала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, что, по версии ведомства, и стало причиной применения физической силы.

После задержания Ирину Горб доставили в иммиграционный центр содержания. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в настоящее время она находится в California City Immigration Processing Center в Калифорнии и ожидает дальнейшего рассмотрения дела о депортации.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Видеозапись задержания опубликовала член городского совета Ричмонда Дория Робинсон, которая стала свидетелем произошедшего. По ее словам, применение силы сотрудниками в гражданской одежде в многолюдном терминале аэропорта вызвало шок у очевидцев и поставило вопросы о тактике проведения подобных операций.

В последние месяцы федеральные иммиграционные службы США значительно активизировали работу по задержанию иностранцев, в отношении которых имеются окончательные решения о депортации либо выявлены нарушения иммиграционного законодательства. Правозащитные организации, в свою очередь, выражают обеспокоенность практикой проведения задержаний в общественных местах, включая аэропорты, и призывают власти обеспечить максимальную прозрачность действий правоохранительных органов.

По состоянию на момент публикации дата рассмотрения дела Ирины Горб в иммиграционном суде не объявлена.