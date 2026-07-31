Госдепартамент США начал выдачу «памятного паспорта» к 250-летию Америки с изображением Трампа.

Photo: U.S. Department of State

Госдепартамент США приступил к выдаче специального памятного паспорта под названием «Patriot Passport», приуроченного к 250-летию основания страны. Документ выделяется уникальным дизайном — изображением Дональда Трампа на внутренних страницах — и при этом сохраняет все стандартные степени защиты, которые делают американский паспорт одним из самых защищённых документов в мире. Всего будет выпущено 250 тысяч экземпляров.

Из-за высокого спроса ведомство расширило географию выдачи: теперь оформить памятный паспорт можно не только в паспортном агентстве в Вашингтоне, но и в других городах страны — в рамках специальных выездных мероприятий. Среди уже запланированных точек — Чикаго, Даллас, Детройт, Миннеаполис, Новый Орлеан, Стэмфорд в Коннектикуте, Сентенниал в Колорадо, Сими-Вэлли в Калифорнии (на базе президентской библиотеки Рональда Рейгана), Бостон и Буффало. Полный и обновляемый список мероприятий публикуется на сайте travel.state.gov.

Получить памятный паспорт можно исключительно при личной явке по предварительной записи — записаться нужно по телефону. Онлайн-подача заявления, отправка документов по почте, обращение в приёмные пункты или в консульства и посольства США за границей права на получение «Patriot Passport» не дают — в этих случаях заявитель получит обычный паспорт.

Оформление проходит по стандартным формам, а стоимость и сроки обработки не отличаются от обычных паспортных услуг. Согласно Госдепартаменту США, эта версия паспорта пользуется большой популярностью.