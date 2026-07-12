Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался 11 июля 2026 года после, по сообщению его офиса, «непродолжительной и внезапной болезни». Об этом сообщили BBC, CBS News и другие американские СМИ. Ему был 71 год.

Грэм представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года, а до этого с 1994 года заседал в Палате представителей. Он являлся членом Республиканской партии и был близким политическим союзником президента Дональда Трампа. В 2019–2021 годах Грэм возглавлял судебный комитет Сената. Действующий сенатор баллотировался на новый срок и должен был участвовать в выборах в ноябре 2026 года.

Смерть сенатора вызвала волну соболезнований со стороны коллег по Конгрессу, а также реакцию президента Трампа и других политиков.