Президент США Дональд Трамп заявил, что уже отдал распоряжение нанести удар по Ирану в случае, если против него будет осуществлено покушение. Об этом сообщают CNN, ABC News и другие американские СМИ. По словам Трампа, соответствующие инструкции основаны на данных израильской разведки, вызвавших новую волну обеспокоенности из-за угроз в адрес президента.

Как сообщает The Hill, один из авторов угроз в адрес Трампа заявил, что мотивом является месть за смерть его отца. Федеральные власти США, по данным СМИ, отслеживают иранские угрозы в адрес президента и других должностных лиц администрации уже на протяжении нескольких лет.

Обмен угрозами обострился на фоне похорон верховного лидера Ирана Хаменеи: как сообщает BBC, участники церемонии несли иранские флаги, а на части плакатов в толпе были угрозы убийством, адресованные президенту США. Трамп, в свою очередь, предупредил, что в случае реализации угрозы покушения на него Иран ждёт «полное уничтожение».

