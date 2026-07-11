Ди́м Акопян, скрывающийся от депортации уроженец России, оспаривает содержание под стражей ICE в федеральном суде Массачусетса

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Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила, что уроженец России Дим Акопян находится под стражей ведомства в ожидании депортации на основании судимостей за преступления, связанные с наркотиками и оружием.

По всей видимости, речь идёт о приговоре 2015 года по делу округа Берген (Нью-Джерси), где присяжные признали Акопяна виновным в хранении наркотиков с целью распространения и хранении огнестрельного оружия при совершении наркопреступления. Приговор предусматривал 14 лет лишения свободы с семью годами без права на условно-досрочное освобождение. В феврале 2017 года апелляционный суд Нью-Джерси оставил приговор в силе, отклонив доводы защиты о недостаточности оснований для обыска автомобиля и о ненадлежащей юридической помощи.

Сейчас Акопян содержится в исправительном учреждении округа Плимут в Массачусетсе как иммиграционный задержанный. 25 июня 2026 года он подал в Окружной суд США по округу Массачусетс ходатайство о пересмотре оснований для своего содержания под стражей.