Международный аэропорт Палм-Бич (PBI) в Южной Флориде официально сменил название на International Airport президента Дональда Дж. Трампа. Переименование вступило в силу 9 июля 2026 года, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Решение о переименовании было принято Законодательным собранием Флориды, которое одобрило соответствующий законопроект в феврале 2026 года. Аэропорт расположен к западу от города Уэст-Палм-Бич, для которого он служит основным воздушным узлом, и ежегодно обслуживает более 8,7 миллиона пассажиров.

В тот же день по аналогичному решению был переименован в честь Трампа мост в штате Теннесси.