Музей Lucas Museum of Narrative Art, основанный режиссером Джорджем Лукасом и предпринимателем Меллоди Хобсон, откроется в Лос-Анджелесе 22 сентября. В преддверии открытия музей объявил о запуске программы бесплатного посещения для жителей соседнего района.

Photo: Patrick Price/Lucas Museum

Жители с почтовым индексом 90037 смогут оформить специальный пропуск, который позволит бесплатно посещать музей вместе с одним гостем. Регистрация на участие в программе откроется в августе.

Кроме того, 13 сентября для местных жителей, представителей общественных организаций, бизнеса и городских властей пройдет специальный день предварительного посещения, во время которого гости смогут первыми познакомиться с новым культурным пространством.

В музее будут представлены тысячи произведений искусства, кинореквизит, комиксы, фотографии и цифровые инсталляции. Экспозиция расскажет об истории повествования в искусстве — от древних легенд до современных фильмов, а также предложит посетителям интерактивные выставки, кинозал и общественные пространства для отдыха.

По словам генерального директора музея Трейси Бейтс, цель программы — сделать музей открытым и доступным для жителей Южного Лос-Анджелеса и превратить его в важный культурный центр для местного сообщества.