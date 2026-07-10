В Калифорнии могут запретить страховщикам использовать данные о местоположении водителей

Законодательное собрание Калифорнии рассматривает законопроект AB 311 — Consumer Driving Data Protection Act of 2026, который разрешит страховым компаниям добровольно использовать телематические данные водителей для расчета стоимости автострахования, но одновременно введет строгие ограничения на сбор и использование такой информации.

Страховые компании не смогут требовать подключения к системе телематики для оформления или продления полиса, а также повышать стоимость страховки тем, кто откажется участвовать.

Законопроект запрещает использовать собранные данные для маркетинга, передавать или продавать их третьим лицам. Также страховщикам будет запрещено собирать аудио- и видеозаписи из автомобиля, биометрические данные, а также информацию о местоположении и времени поездок, если она не относится непосредственно к оценке безопасности вождения.

Авторы инициативы считают, что новые правила позволят водителям получать скидки за безопасное вождение, одновременно обеспечив высокий уровень защиты персональных данных. Законопроект был одобрен с поправками Сенатом Калифорнии 9 июля и продолжает проходить законодательную процедуру.

Более того, законопроект позволит водителям в Калифорнии добровольно предоставлять страховым компаниям данные о своем стиле вождения в обмен на возможность получить более низкую стоимость автострахования.

При этом речь идет не обо всех персональных данных, а только о данных, связанных с манерой вождения. Согласно законопроекту AB 311, участие в программе будет полностью добровольным. Водители смогут согласиться на сбор телематических данных — например, о превышении скорости, резком торможении, ускорении и опасных перестроениях — чтобы страховая компания рассчитывала тариф на основании их реального поведения на дороге. После расчета страхового тарифа данные должны быть удалены, а хранить их более шести месяцев будет запрещено.