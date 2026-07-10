Гражданин Армении признал вину в США по делу о вирусе-вымогателе Ryuk

Гражданин Армении Карен Серобович Варданян, экстрадированный из Украины в США, признал вину в участии в преступном сговоре и компьютерном мошенничестве по делу о кибератаках с использованием вируса-вымогателя Ryuk.

По данным Министерства юстиции США, с ноября 2019 года по апрель 2020 года Варданян вместе с сообщниками взламывал компьютерные сети американских компаний, устанавливал вирус Ryuk и требовал выкуп в биткоинах за восстановление доступа к данным.

Следствие установило, что группа атаковала компании в штатах Мичиган и Орегон, а также школу в Техасе. По версии обвинения, злоумышленники получили около 1 610 биткоинов, стоимость которых на момент выплат превышала 15 миллионов долларов.

Приговор Варданяну будет вынесен 22 сентября 2026 года. В рамках сделки с прокуратурой он также согласился выплатить потерпевшим более 1,1 миллиона долларов в качестве компенсации.