В Нью-Йорке начали расследование в отношении сантехника, заработавшего почти полмиллиона долларов за год

Власти Нью-Йорка начали официальное расследование в отношении сотрудника городского жилищного управления (NYCHA) Якоба Марковского, который оказался одним из самых высокооплачиваемых муниципальных работников города.

По данным американских СМИ, 41-летний Марковский, занимающий должность руководителя сантехнической службы в NYCHA, в прошлом финансовом году получил около 465 тысяч долларов, что превышает зарплату мэра Нью-Йорка и большинства руководителей городских ведомств.

Основную часть дохода составили сверхурочные часы. Ранее газета New York Post сообщала, что Марковский был крупнейшим получателем оплаты за переработки среди сотрудников города. После публикаций СМИ городские власти инициировали проверку.

По информации The New York Times, помимо работы в NYCHA, Марковский также владеет двумя частными сантехническими компаниями. Следователи выясняют, не создавали ли его коммерческие интересы конфликт интересов и не нарушал ли он правила муниципальной службы.

Расследование также должно установить, были ли оправданы столь значительные объемы сверхурочной работы и соответствовали ли они требованиям городских регламентов.

История вызвала широкий общественный резонанс на фоне продолжающихся жалоб жителей муниципального жилья Нью-Йорка на состояние инженерных систем, задержки с ремонтом и хроническое недофинансирование жилищного фонда.

Согласно публикациям американских изданий, Марковский уже несколько лет входит в число самых высокооплачиваемых сантехников Нью-Йорка благодаря большим объемам оплачиваемых переработок. Однако нынешний доход — почти полмиллиона долларов за год — стал рекордным и привлек внимание контролирующих органов.