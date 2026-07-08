В Огайо водителю грузовика из штата Огайо предъявлено обвинение после смертельного ДТП: следствие утверждает, что он пытался скрыть видеорегистратор

Photo: MADISON COUNTY SHERIFF’S OFFICE, OH

В штате Огайо 42-летнему Бехзоду Асрарову предъявлено обвинение по статье о сокрытии доказательств после смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 5 июля на межштатной автомагистрали I-71 в округе Мэдисон. Согласно материалам суда, дело находится на стадии рассмотрения, а первое судебное заседание назначено на 10 июля.

По данным дорожного патруля штата Огайо, грузовой автомобиль, которым управлял Асраров, столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord. В результате удара водитель легкового автомобиля — 21-летний мужчина — погиб на месте. После столкновения грузовик пересёк разделительное ограждение, выехал на встречную полосу, что привело к ещё одной аварии с участием других транспортных средств.

Следователь полиции сообщил в судебных документах, что во время осмотра кабины грузовика обнаружил крепление видеорегистратора и свисающий провод, однако самого устройства на месте не оказалось. Из-за языкового барьера сотрудники экстренных служб использовали Google Translate для общения с водителем. После перевода вопроса о видеорегистраторе Асраров указал на свой карман, где, по версии следствия, и находилось устройство. Медики извлекли видеорегистратор из его кармана.

Согласно заявлению офицера, полиция также изъяла три мобильных телефона и электронный бортовой журнал грузовика. Все электронные устройства переданы следователям для дальнейшего изучения.

Позже в больнице сотрудники полиции попытались допросить Асрарова с использованием переводчика. После того как ему были разъяснены права посредством Google Translate, он заявил, что желает воспользоваться помощью адвоката.

Министр транспорта США министр транспорта США Шон Даффи прокомментировал происшествие в социальной сети X. Он заявил, что водитель грузовика не прошёл проверку на знание английского языка, а после аварии якобы снял видеорегистратор и спрятал его. Даффи также призвал ужесточить требования к водителям коммерческого транспорта, заявив, что лица, не способные читать дорожные знаки или общаться с полицией на английском языке, не должны управлять тяжёлыми грузовиками на американских дорогах.

На данный момент Асрарову предъявлено обвинение только в сокрытии доказательств — преступлении третьей степени по законодательству штата Огайо. Расследование обстоятельств смертельной аварии продолжается, и дополнительные обвинения пока не предъявлены. В соответствии с принципом презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.