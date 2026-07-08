Отделение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Бостоне сообщило о задержании 22 июня Михаила Александровича Ксенофонтова в ходе целевой операции в Бостоне, штат Массачусетс.

Photo: ICE

По данным ведомства, Ксенофонтов находится в стране нелегально и разыскивается властями России по обвинению в финансовых преступлениях и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Задержанный в настоящее время содержится под стражей ICE в исправительном центре округа Адамс, штат Миссисипи, в ожидании дальнейших процессуальных действий.

ICE не уточнило, о каком именно уголовном деле в России идёт речь и на каком этапе находится процедура депортации.