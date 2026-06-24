Суд на Камчатке постановил выдворить из России американского пастора за нарушение правил миссионерской деятельности

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Городской суд Петропавловска-Камчатского рассмотрел дело гражданина США, пастора Пола Джионэ, и принял решение о его выдворении из России за нарушение законодательства о миссионерской деятельности. На решение суда обратили внимание журналисты издания «Сибирь.Реалии».

Помимо административного выдворения, суд назначил Джионэ штраф в размере 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 30 мая сотрудники полиции составили протокол в отношении пастора по статье о нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания. Поводом стала встреча 23 мая в «Церкви полного Евангелия» Петропавловска-Камчатского, где Джионэ проводил религиозную беседу, читал лекции и, как утверждается, призывал присутствующих молиться за президента США Дональда Трампа.

Следствие утверждало, что он осуществлял миссионерскую деятельность без необходимых разрешительных документов, а также среди людей, не являющихся последователями религиозной организации.

8 июня суд отменил первоначальное постановление из-за процессуальных нарушений, однако после повторного рассмотрения 12 июня решение о наказании было восстановлено.

Ключевым доказательством стала скрытая аудиозапись, сделанная двумя посетителями встречи, которую затем передали в Центр по противодействию экстремизму. Суд признал запись допустимым доказательством, указав, что присутствие посторонних лиц подтверждает публичный характер мероприятия.

Сам пастор вину не признал и заявил, что приехал в Россию с туристическими целями, а встреча носила не миссионерский, а дружеский и религиозно-обсуждающий характер. Защита настаивала на отсутствии состава правонарушения и просила ограничиться самостоятельным выездом без выдворения.

Адвокат также указала на многолетние поездки Джионэ в Россию и его участие в благотворительных проектах, включая помощь детским домам и усыновление детей из России.

“Им и его женой было удочерено пять девочек из детских домов, которые проживают в настоящее время в США. Он также неоднократно привозил их в Россию, знакомил с достопримечательностями, рассказывал, что это их Родина, – сказано в судебном деле. – [пастор] вот уже 58 раз приезжает в Россию, т.к. любит эту страну”.

Сейчас пастор находится в центре временного содержания иностранных граждан. По решению суда, после 27 августа он подлежит депортации из страны.