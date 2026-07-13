Гражданин России Евгений Садрисламов был задержан сотрудниками иммиграционной службы США (ICE) в населенном пункте Уайт-Дир, штат Пенсильвания. Как стало известно “Славянскому Сакраменто”, дело рассматривалось в федеральном суде Восточного округа Пенсильвании, где Садрисламов признал вину по двум пунктам обвинения.

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Согласно материалам суда, Садрисламову вменялось незаконное владение взрывчатыми веществами лицом, ранее судимым за тяжкое преступление, а также ненадлежащее хранение взрывчатых веществ. Оба эпизода датированы 4 октября 2024 года.

В сентябре 2025 года судья Харви Бартл вынес приговор: 15 месяцев лишения свободы по первому пункту и 12 месяцев по второму, сроки отбываются одновременно. После освобождения из заключения Садрисламов был задержан ICE для последующей депортации в Россию.