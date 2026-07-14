Троим россиянам предъявлены обвинения в киберпреступлениях с ущербом более $62 млн

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В США обнародовано обвинительное заключение против трех граждан России, которых подозревают в организации масштабной киберпреступной схемы, нанесшей ущерб более чем на 62 миллиона долларов. По данным Министерства юстиции США, расследование длилось семь лет.

Обвинения предъявлены 43-летнему Александру Волосовику, 34-летнему Кириллу Затолокину и 29-летней Юлии Панковой, а также зарегистрированным в Санкт-Петербурге компаниям Media Land и ML.Cloud. Им инкриминируют компьютерное мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.

По версии следствия, компании предоставляли так называемый «пуленепробиваемый» хостинг (bulletproof hosting), позволяющий киберпреступникам размещать вредоносное программное обеспечение, проводить фишинговые атаки, распространять вирусы-вымогатели и уклоняться от действий правоохранительных органов.

По данным властей США, жертвами атак стали банки, школы, государственные учреждения, больницы и средства массовой информации в 21 штате, включая Калифорнию, а также в Австралии, Канаде, Великобритании, странах Европейского союза и ОАЭ.

Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение обвиняемых, их сообщников или пресечь деятельность связанных с ними киберсетей. Также рассматривается возможность предоставления информаторам программы переселения.

В ноябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых, компаний Media Land и ML.Cloud, а также связанных с ними организаций. 13 июля аналогичные санкции в отношении участников схемы объявил Европейский союз.