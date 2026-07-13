ICE задержала в Калифорнии гражданина России, осужденного за угрозы и преследование

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Иммиграционная полиция США (ICE) сообщила о задержании гражданина России Юрия Мамукаевича Сопромадзе.

По данным ICE, Сопромадзе был осужден в Лос-Анджелесе за мелкую кражу, угрозы террористического характера и преследование.

Задержание прошло в рамках операции ICE по выявлению и аресту иностранных граждан, имеющих уголовные судимости. В ведомстве заявили, что среди задержанных были также лица, осужденные за убийства, сексуальные преступления и торговлю наркотиками.

После задержания Сопромадзе подал иск в федеральный суд Калифорнии, оспаривая свое содержание под стражей. Дело было завершено в июне 2026 года. Подробности решения суда не сообщаются.