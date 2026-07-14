Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о депортации гражданина Узбекистана Мирсултона Юсупова. По данным ведомства, 10 июля сотрудники подразделения ICE в Чикаго отправили его на родину.

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В ICE заявили, что Юсупов незаконно находился в США и числился в категории лиц, известных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности. При этом ведомство не уточнило, предъявлялись ли ему уголовные обвинения или был ли он осужден за какие-либо преступления.

«Соединенные Штаты больше не являются убежищем для нелегальных иностранцев-преступников, которые угрожают нашей свободе и безопасности», — говорится в заявлении ICE.

Другие подробности дела власти США пока не раскрыли.