Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила о продолжающейся сильной волне жары, охватившей значительную часть страны. Наиболее высокие температуры ожидаются в Скалистых горах, северных штатах Великих равнин, районе Великих озер, Среднеатлантическом регионе, а также в отдельных районах Калифорнии, где объявлено предупреждение об экстремальной жаре.

По данным синоптиков, в западных штатах уже зафиксированы новые температурные рекорды. Так, в городе Биллингс (штат Монтана) воздух прогрелся до 44 °C (111 °F), а в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) — до 43 °C (109 °F). Рекордные значения также зарегистрированы в Айдахо, Вайоминге и других штатах.

Метеорологи предупреждают, что экстремальная жара может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Жителям рекомендуют пить больше воды, ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы и не оставлять детей или домашних животных в автомобилях.

Одновременно сильные ливни могут вызвать опасные для жизни внезапные наводнения в юго-западной части Техаса. Власти призывают жителей следить за прогнозами погоды и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Тем временем компания PG&E предупредила, что из-за сильного ветра, низкой влажности и повышенной пожарной опасности может провести профилактические отключения электроэнергии.