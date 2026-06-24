Бессент якобы призывал Трампа не принимать Зеленского, называя его «Mr Bean на наркотиках»

Новый политический скандал разгорается в США после публикации книги, в которой утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент якобы отговаривал бывшего президента США Дональда Трампа от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным авторов, Бессент якобы использовал резкие и уничижительные выражения в адрес Зеленского, включая сравнение с «Mr Bean на наркотиках», а также описывал его в крайне оскорбительных формулировках в частных разговорах с коллегами.

Книга под названием Regime Change, выход которой запланирован на вторник по всему миру, утверждает, что Бессент говорил соратникам: «Я имел дело с этим мелким ублюдком. Он хитрый. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. А ведет себя как мистер Бин под крэком», – сообщила The Guardian.

Также утверждается, что Бессент настаивал на том, чтобы Трамп не приглашал Зеленского в Овальный кабинет до тех пор, пока тот не подпишет подготовленное им соглашение по украинским минеральным ресурсам.

Сообщается, что эти эпизоды основаны на материалах книги-расследования журналистов The New York Times. Официальных подтверждений этим заявлениям на данный момент не приводится, а представители Минфина США и Белого дома ситуацию не комментировали.