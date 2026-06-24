Утром 24 июня в Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр находился примерно в 11 километрах от города Уиллитс в округе Мендосино.

Подземные толчки были зафиксированы в 8:10 утра по местному времени. Многие жители Северной Калифорнии и района залива Сан-Франциско получили автоматические предупреждения системы ShakeAlert за несколько секунд до начала сильной тряски.

По сообщениям местных СМИ, землетрясение ощущалось на обширной территории — от округа Гумбольдт на севере до районов Сан-Франциско, Сакраменто и даже Модесто на юге. После основного толчка были зарегистрированы несколько афтершоков магнитудой около 2,8–2,9.

На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало. Однако жители округа Мендосино сообщают о незначительных повреждениях зданий, включая трещины в стенах, упавшие предметы и локальные повреждения крыш.

Губернаторские службы по чрезвычайным ситуациям Калифорнии (Cal OES) сообщили, что работают с местными властями для оценки возможного ущерба. Специалисты напоминают жителям о вероятности повторных толчков и рекомендуют сохранять готовность к чрезвычайным ситуациям.

По данным USGS, это одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных в Калифорнии в 2026 году.