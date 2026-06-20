Водоросли заполонили Отражающий бассейн в Вашингтоне после реконструкции, инициированной Трампом

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Знаменитый Отражающий бассейн (Reflecting Pool) у мемориала Линкольна в Вашингтоне оказался покрыт водорослями всего через несколько дней после завершения масштабной реконструкции стоимостью около 14 миллионов долларов, проведенной по инициативе президента Дональда Трампа.

Реконструкция была частью подготовки столицы к празднованию 250-летия независимости США в 2026 году. Администрация Трампа уделяла особое внимание благоустройству Национальной аллеи и прилегающих мемориалов, стремясь представить исторический центр страны в обновленном виде к юбилейным торжествам.

Однако вскоре после завершения работ и заполнения бассейна водой на его поверхности появились большие участки зеленых водорослей. Кроме того, СМИ сообщили о проблемах с новым покрытием чаши бассейна, части которого начали отслаиваться.

Специалисты Национальной парковой службы уже приступили к очистке водоема. Для борьбы с цветением воды рабочие используют перекись водорода и другие методы обработки.

Экологи отмечают, что появление водорослей в подобных водоемах не является редкостью. Спокойная вода, солнечный свет и наличие питательных веществ создают идеальные условия для их роста. Тем не менее критики администрации считают, что столь быстрое возникновение проблемы после дорогостоящей реконструкции ставит под сомнение качество проведенных работ.

Сам Трамп признал наличие «реальных проблем» с бассейном, однако заявил, что часть повреждений могла быть вызвана действиями вандалов.

Отражающий бассейн между мемориалами Линкольна и Вашингтона является одной из самых известных достопримечательностей американской столицы и ежегодно привлекает миллионы туристов.