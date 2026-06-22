20 июня в Портленде 19-летний Кирилл Новиков из города Ванкувер (штат Вашингтон), предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал в серьезную аварию в районе автостанции TriMet.

Photo: The Portland Police Bureau

По данным полиции, водитель BMW 528 на высокой скорости потерял управление, сбил фонарный столб и дерево, пробил ограждение территории TriMet и перевернулся, врезавшись в припаркованный автобус.

Новиков и его 15-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Спасателям пришлось использовать специальное оборудование, чтобы извлечь пострадавших из искореженного автомобиля. Оба были доставлены в больницу и, как ожидается, выживут.

В отношении водителя выписаны уголовные обвинения за вождение в нетрезвом виде, опасное вождение и создание угрозы жизни другого человека. Полиция продолжает расследование.