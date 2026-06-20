В округе Гумбольдт на севере Калифорнии погибла 34-летняя женщина, которую спасатели обнаружили в глубоком колодце в сельской местности недалеко от населенного пункта Миранда.

По данным местных властей, сообщение о происшествии поступило днем. На место были направлены пожарные, спасательные подразделения и сотрудники шерифского управления округа Гумбольдт. Женщину нашли частично погруженной в воду в колодце глубиной около 20 футов (более 6 метров).

Спасатели провели сложную операцию по извлечению пострадавшей. После подъема из колодца ей была оказана медицинская помощь, однако спасти женщину не удалось. Позже власти подтвердили ее смерть.

Обстоятельства произошедшего остаются неясными. Следователи выясняют, каким образом женщина оказалась внутри колодца и что привело к трагедии.

Личность погибшей официально не разглашается до завершения уведомления родственников. Расследование продолжается.