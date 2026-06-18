21 июня колумбийцы придут на избирательные участки для участия во втором туре президентских выборов, который многие наблюдатели считают одним из самых судьбоносных событий в новейшей истории страны. Соперничество между Иваном Сепедой (от коалиции “Исторический пакт”/ Pacto Histórico) и Абелардо де ла Эсприэльей (от партии “Национальное спасение” / Salvación Nacional) вызвало оживленные дискуссии о будущем колумбийской демократии, реализации мирных соглашений, правах на землю, миграции и роли страны в Латинской Америке.

Для журналистов, освещающих события в странах Америки, ставки в этой ситуации выходят далеко за пределы Колумбии. Выборы проходят в критический момент для страны, которая десятилетиями боролась с последствиями вооруженного конфликта, вынужденного переселения населения и политической поляризации. О том, как итоги голосования могут оказать существенное влияние на демократическое управление, ситуацию с правами человека, миграционные процессы и региональную стабильность во всем Западном полушарии, поговорили спикеры на еженедельном брифинге ACoM 12 июня.

Колумбийцы разочарованы демократией

“Долгое время наблюдатели предупреждали, что Латинская Америка становится опасно поляризованной. По всему региону выборы все чаще противопоставляют левых и правых, городских жителей и сельское население, прогрессистов и консерваторов,” — Беатрис Магалони, профессор политологии и старший научный сотрудник Стэнфордского университета; директор Лаборатории по изучению проблем бедности, насилия и управления (Poverty, Violence, and Governance Lab); содиректор Лаборатории демократических инициатив (Democracy Action Lab). “Многие интерпретируют нынешнюю президентскую кампанию в Колумбии именно как проявление этой поляризации. Предстоящий второй тур действительно проходит в чрезвычайно напряженной атмосфере. Однако язык «поляризации» скрывает больше, чем объясняет.”

“Поляризация предполагает разногласия по вопросам идеологии и политики. Но демократии вполне способны справляться с такими спорами — между левыми и правыми, либералами и консерваторами, сторонниками большего или меньшего вмешательства государства.. На первый взгляд ситуация выглядит как противостояние левых и правых, но на самом деле речь идет не столько об идеологии, сколько о том, как люди переживают демократию в своей повседневной жизни и как они ощущают неспособность государства выполнять свои функции.

“Жители многих городских и полугородских районов Колумбии воспринимают страну как крайне опасное место. Они сталкиваются с преступностью, вымогательством, отсутствием безопасности и видят, что государство не может обеспечить им защиту. Они напуганы и хотят решений. Поэтому кандидат вроде Абелардо де ла Эсприэльи кажется им привлекательным вариантом, поскольку обещает жесткий подход по образцу президента Сальвадора Найиба Букеле. Однако в сельской Колумбии, которая также глубоко пострадала от десятилетий гражданской войны, опыт людей совершенно иной. Там население сталкивается с экспансией вооруженных преступных группировок, — рассказала Магалони. – Интересно и важно отметить, что после мирных соглашений Колумбия пережила фрагментацию вооруженных формирований. В сельских муниципалитетах появилось больше вооруженных групп, контролирующих территории, а конкуренция между ними усилилась. Эти группы уже не борются за идеологию. Они борются за прибыль, за контроль над территориями, важными для наркотрафика, добычи полезных ископаемых и эксплуатации природных ресурсов. Для сельских общин, прежде всего афроколумбийцев, коренных народов и просто сельских жителей, брошенных государством, главная угроза исходит именно от этих вооруженных группировок… Таким образом, мы имеем два совершенно разных опыта взаимодействия с государством и его провалами.”

По ее словам, люди в городах хотят быстрых решений и массовых арестов преступников, поэтому их привлекают кандидаты, обещающие “железную руку”, но они зачастую не понимают, с какими угрозами сталкивается сельская Колумбия.

“На мой взгляд, проблема заключается в том, что эти две реальности не разговаривают друг с другом. Те, кто голосует за правых, часто воспринимают сельские сообщества как угрозу, обвиняя их в симпатиях к FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia, Революционные вооруженные силы Колумбии). Подобное мы наблюдаем и в Перу. При этом они не проявляют сочувствия к тем условиям насилия и небезопасности, в которых живут эти люди. Мы видим этот сценарий снова и снова — в Колумбии, Перу и, вероятно, увидим на предстоящих выборах в Бразилии,” — считает Магалони.

Она рассказала, что были проведены масштабные опросы в Перу, Колумбии, Бразилии, Мексике, Сальвадоре, Коста-Рике и Чили, результаты которых показывают, что жители региона глубоко разочарованы демократией, поскольку она не решает проблемы, которые они считают главными, 67% опрошенных называют безопасность наиболее важной проблемой.

“Люди считают, что демократия не предлагает решений. Именно поэтому популярность приобретают сильные лидеры вроде Букеле или Абелардо де ла Эсприэльи,” — сказала она, одновременно отметив, что “латиноамериканцы вовсе не хотят отказаться от демократии. Они ценят гражданские свободы, право на протест, возможность защищать свои права, но они все меньше ценят верховенство закона и процессуальные гарантии”.

“Люди готовы поддерживать меры безопасности, которые игнорируют эти фундаментальные принципы. Именно здесь я вижу серьезную опасность — готовность пожертвовать правовыми гарантиями ради обещаний безопасности, именно поэтому колумбийские выборы следует рассматривать в таком контексте,” — подчеркнула Магалони.

Она показала карты, отражающие распространение вооруженных преступных группировок в Колумбии. По ее словам, с 2019 по 2025 год число муниципалитетов, где действуют вооруженные преступные организации, значительно выросло, что свидетельствует о масштабной трансформации конфликта после мирных соглашений.

“То, что раньше представляли собой FARC и правые военизированные формирования, сегодня все чаще принимает форму организованной преступности,” — сказала она.

Особое внимание Магалони уделила группировке Clan del Golfo, возникшей из структур бывших парамилитарных организаций, которые так и не были полностью разоружены. Именно эта группа, по ее словам, расширила свое влияние сильнее остальных, также продолжают действовать различные отколовшиеся группировки бывших повстанцев FARC и другие преступные организации.

“Эти структуры живут не только за счет наркотрафика,” — подчеркнула Магалони. “Они получают доходы от добычи полезных ископаемых, незаконной эксплуатации природных ресурсов, нефтяной отрасли, вымогательства, контроля над лесными территориями и эксплуатации местного населения. Поэтому они заинтересованы в контроле над сельскими районами и проживающими там общинами.”

Она отметила, что чрезмерное сосредоточение внимания исключительно на уличной преступности может привести к игнорированию гораздо более серьезной угрозы. Вооруженные преступные организации систематически нарушают права человека и захватывают ресурсы целых регионов. Если новое правительство не будет учитывать потребности сельского населения, афроколумбийских общин и коренных народов, их положение может значительно ухудшиться.

Подводя итог, профессор вновь вернулась к своей основной мысли: люди в городах и люди в сельской местности живут в совершенно разных реальностях, они сталкиваются с разными угрозами и по-разному воспринимают роль государства. Именно поэтому нынешние выборы столь важны.

“На кону стоит вопрос о том, чьи права будут защищены следующим правительством и каким будет будущее демократии и прав человека в Колумбии,” — заявила она.

“Колумбия десятилетиями живет в условиях насилия”

“Я езжу в Колумбию уже около 13 лет, но каждый раз чувствую, что понимаю эту страну все меньше. Это невероятно сложная страна и я лишь хочу поделиться историями, которые наша команда Democracy Action Lab документировала на местах,” — сказал Мануэль Ортис https://fsi.stanford.edu/people/manuel-ortiz-escamez , социолог и журналист, который недавно вернулся из Колумбии, где освещал ситуацию среди коренных народов и афроколумбийских общин, проблемы внутреннего перемещения населения, возвращения земель и реализации мирного процесса.

“В департаменте Каука произошли жестокие столкновения между двумя коренными народами — наса и мисак. Обе общины претендуют на спорную территорию, расположенную между их резервациями. После столкновений большинство СМИ сообщили лишь о том, что два индейских народа вступили в конфликт друг с другом, однако когда мы приехали туда и провели несколько дней с представителями обеих сторон, стало очевидно, что ситуация намного глубже. В результате столкновений более ста человек получили ранения. По имеющимся данным, погибли не менее девяти человек.

Но речь идет не просто о споре между двумя общинами. Это отражение гораздо более глубокой проблемы, тесно связанной с предстоящими выборами: после столкновений президент Густаво Петро направил в регион армию для предотвращения дальнейшего насилия, обе стороны признали, что присутствие армии помогло стабилизировать ситуацию. Это важно отметить, потому что раньше отправка армии в такие районы часто приводила к новым конфликтам между государством и местными жителями,” — рассказал Ортис о своем опыте.

“Колумбия десятилетиями живет в условиях насилия. Особенно важным периодом были годы президентства Альваро Урибе — с 2002 по 2010 год. Именно тогда огромное количество людей было вынуждено покинуть свои земли и дома. Многие эмигрировали в другие страны Латинской Америки, некоторые отправились в Венесуэлу, а затем были вынуждены возвращаться обратно, кто-то переехал в Соединенные Штаты. Одним из главных последствий того периода стало массовое отчуждение земель. Когда люди были вынуждены бежать, их земли переходили под контроль крупных землевладельцев — именно эта проблема лежит в основе конфликта между народами наса и мисак,” — пояснил журналист.

По его словам, представители обеих общин говорят, что их главный противник — не соседний народ, напротив, они называют друг друга братьями, а “настоящий источник проблемы заключается в том, что на протяжении многих лет их вынуждали покидать свои территории, а затем сталкивали между собой в борьбе за оставшиеся земли”.

“Мы также работали в регионе Монтес-де-Мария на карибском побережье Колумбии, где мы документировали ситуацию афроколумбийских фермеров, пытающихся вернуть себе земли. Их история очень похожа. Во времена правления Урибе они потеряли свои участки, сегодня они постепенно добиваются возвращения земель. На территориях, которые раньше принадлежали местным жителям, сейчас стоят таблички «Частная собственность» и работают частные охранные структуры. Люди говорят, что именно сейчас у них появился шанс вернуть землю, поэтому нынешние выборы для них имеют принципиальное значение,” — рассказал Ортис.

По его мнению, значение выборов заключается не столько в противостоянии левых и правых. Главный вопрос — это будущее демократии. Речь идет о сохранении мирного процесса и земельной реформы или возвращении к прежней модели насилия и захвата земель. Ортис говорит, что Иван Сепеда выступает за продолжение политики возвращения земель и реализации мирных соглашений. Абелардо де ла Эсприэлья предлагает вернуться к более жесткому курсу, напоминающему времена Альваро Урибе. Колумбия уже проходила через такой период.

“Кроме того, эти выборы касаются вопроса национального суверенитета и влияния Соединенных Штатов. История показывает, что период правления Урибе сопровождался значительным вмешательством США в колумбийские дела. По мнению многих местных жителей, это способствовало росту насилия и вынужденного переселения населения,” — подчеркнул Ортис.

Алекс Сьерра: “Память о поддерживаемых США диктатурах прошлого по-прежнему оказывает влияние на общественные настроения” “Перед началом этой встречи мы как раз общались с группой молодых людей, пострадавших от действий полиции во время предыдущего правительства Колумбии. Эта организация объединяет более 150 человек, которые стали жертвами насилия со стороны полиции с применением так называемого нелетального оружия,” — сказал Алекс Сьерра, антрополог Центра исследований Латинской Америки CESHUL. Он внимательно следит за событиями в Колумбии и имеет большой опыт изучения избирательных процессов, электорального поведения и политической динамики в регионе. “Сегодня эти молодые люди опасаются возвращения подобной политики в случае победы правого кандидата во втором туре. Они считают, что в Латинской Америке власти слишком часто игнорируют требования социальных групп, которые чувствуют себя исключенными из существующей системы или подвергаются насилию со стороны государства.”

Сьерра отметил, что Абелардо де ла Эсприэлья во многом ориентируется на модель президента Сальвадора Найиба Букеле. По его словам, сегодня в Колумбии действует более 57 незаконных вооруженных группировок, способных создавать очаги насилия. И в случае реализации жесткой политики безопасности это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, росту числа перемещенных лиц и осложнению общей ситуации в стране.

Отвечая на вопросы журналистов, Сьерра подчеркнул, что за время президентства Густаво Петро были предприняты важные шаги по урегулированию ряда конфликтов. По его мнению, обсуждать ситуацию в Колумбии невозможно без учета сложного переплетения вооруженного конфликта, наркоторговли и международного влияния. Он отметил, что происходящее в стране связано не только с внутренними факторами, в конфликт вовлечены значительные финансовые интересы, международный капитал и различные внешние игроки, заинтересованные в доступе к природным ресурсам и экономическим возможностям Колумбии.

Отвечая на вопрос о том, как результаты выборов могут повлиять на политическое будущее Латинской Америки, Сьерра заявил, что происходящее в Колумбии является частью более широкой тенденции. По его мнению, международные ультраправые силы оказывают поддержку политическим проектам в Аргентине, Эквадоре, Сальвадоре и других странах региона. Такие движения предлагают простые решения крайне сложных проблем и используют общественное недовольство в собственных интересах. Он считает, что организованные международные правые сети стремятся использовать кризисы для усиления своего влияния и получения доступа к ресурсам стран региона.

Сьерра также отметил влияние риторики и политики Дональда Трампа на страны Латинской Америки. Наблюдая за выборами в Гондурасе и Чили, он пришел к выводу, что многие общества региона опасаются усиления авторитарных тенденций. Память о поддерживаемых Соединенными Штатами диктатурах прошлого по-прежнему оказывает влияние на общественные настроения. Многие жители региона воспринимают рост влияния США с тревогой именно из-за этого исторического опыта.

“Проблему наркоторговли нельзя сводить исключительно к производству наркотиков. Необходимо учитывать и международный спрос,” — заявил Сьерра, подчеркнув, что борьба с наркотрафиком должна строиться на более сбалансированном подходе, который учитывает ответственность как стран-производителей, так и стран-потребителей.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services